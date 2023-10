I pugliesi puntano a risalire posizioni dopo il colpo a Brescia

Il Bari di Marino dopo il successo ottenuto a Brescia per 2-1 si prepara ad accogliere l’Ascoli con lo spirito di chi ora ha intenzione di cambiare marcia e infilare quelle vittorie necessarie per risalire la classifica. "Ho visto la voglia di vincere della mia squadra con un’ottima reazione – ha commentato il tecnico –. Spero che questa vittoria serva a dimenticare quanto accaduto nella passata stagione. Col Brescia nel primo tempo abbiamo sofferto, concedendo troppo spazio, complice un loro cambio tattico. Ci siamo ripresi pian piano, abbiamo trovato l’assetto giusto e nel secondo tempo ho visto lo spirito che volevo. Con due attaccanti volevo maggiore peso in area di rigore. Possiamo giocare in diversi modi. L’importante è avere una certa mentalità. Siamo stati bravi a non avere frenesia, dobbiamo concedere meno occasioni possibili ai nostri avversari". Neanche un giorno di riposo per i biancorossi che ieri sono subito tornati ad allenarsi in vista del match di sabato al San Nicola.