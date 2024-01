Il Bari prende Puscas:: "Il direttore Polito mi ha voluto fortemente"

Il Bari ieri ha accolto l’arrivo di Puscas. Il suo approdo in biancorosso era ormai nell’aria da qualche giorno. L’attaccante è sbarcato nel capoluogo pugliese intorno alle 15 e oggi prenderà parte alla seduta di rifinitura e sarà a disposizione per la trasferta di Ascoli. "Ciò che mi ha spinto a tornare è la piazza e il direttore sportivo Polito che mi ha voluto fortemente". Queste le prime parole rilasciate dal giocatore appena atterrato in aeroporto. "SSC Bari comunica di aver acquisito dal Genoa, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore George Alexandru Pu?ca? – si legge nel comunicato diramato –. L’attaccante rumeno sarà da subito a disposizione di mister Marino; vestirà la maglia numero 47". Nel frattempo gli uomini di Marino hanno proseguito la preparazione in vista dello scontro col Picchio. "L’Ascoli è una squadra molto aggressiva, molto dura – commenta Lulic -. È sempre difficile giocare sul loro campo, ma dobbiamo dare il 100%".