Il Bari presenta Lulic: "Sto bene, ora cerco il ritmo partita"

Il Bari presenta ufficialmente Lulic. Il centrocampista croato dopo l’esperienza al Frosinone si prepara a tornare protagonista in B dove andrà a vestire la maglia dei biancorossi. "Sto veramente bene – ha commentato il 27enne -, mi sono ripreso già da cinque mesi e mi alleno normalmente. Ora ho solo bisogno del ritmo partita. Sono stato sfortunato e adesso cercherò di tornare più forte di prima. Preferisco fare la mezzala, ma mi adatto facilmente e non ho problemi a giocare come mediano o trequartista. Non vedo l’ora di vedere sabato come si sta qui a Bari. So che l’atmosfera è calda e i tifosi meravigliosi, speriamo di regalare i tre punti. Il 4-3-3 è un modulo in cui mi trovo benissimo. Mi piace sia venire a palleggiare che attaccare la profondità. Sono pronto a dare tutto ciò che vuole il mister. Maiello è un mio grande amico. Siamo stati poco insieme, ma siamo stati vicini a Frosinone. Qua mi ha accolto e lo ringrazio".