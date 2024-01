Il Bari ufficializza Lulic, . Molina si presenta al Sudtirol

Il Bari ha ufficializzato il suo primo ingresso. Si tratta del centrocampista Lulic dal Frosinone che ha deciso di legarsi ai biancorossi con un contratto biennale. Quando sembrava tutto fatto per il suo arrivo al Sudtirol, i pugliesi sono riusciti a superare in extremis la proposta avanzata dagli altoatesini. Ora il diesse Polito prepara l’assalto al centravanti. Gli obiettivi ruotano attorno ai nomi di La Mantia e Moro, ma soltanto uno dei due sarà rilevato. Nel frattempo i tirolesi hanno presentato il nuovo arrivato Molina. "Qui ho trovato un ambiente in cui penso si possa lavorare proprio bene – ha dichiarato -. Lo scorso anno sono state dimostrate grandi cose, spero di poter contribuire all’ottenimento di risultati importanti. La mia carriera è stata costellata da alti e bassi. Questo campionato si sta dimostrando imprevedibile, impegnativo, avvincente e con tante sorprese. Tutti possono vincere contro tutti e viceversa".