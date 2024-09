Il bilancio del tecnico dopo la vittoria. Carrera può sorridere:: "Livieri, grande gara»

Il bicchiere è mezzo pieno per il tecnico Massimo Carrera che nel match di lunedì sera contro la Pianese è riuscito a centrare il primo successo in campionato, seppur faticando più del previsto. Tra le varie risposte avute dal campo, il timoniere bianconero ha finalmente trovato il suo portiere titolare. Livieri si è presentato alla grande con due interventi decisivi che hanno permesso di difendere il vantaggio e mettere in cassaforte i tre punti. "Livieri ha disputato una grande partita e ha salvato la vittoria – le parole dell’allenatore –, si è fatto trovare pronto. Lo abbiamo aspettato per alcune partite affinché potesse trovare la forma. Ha fatto il suo dovere: il portiere deve parare. È stato molto bravo". Davanti a lui invece un po’ di fatica l’ha mostrata Curado, arrivato in bianconero da pochi giorni e subito chiamato a guidare il terzetto difensivo agendo come perno centrale. Chiaramente all’argentino manca ancora quell’intesa con i compagni di reparto che avrà tempo e modo di perfezionare nel lavoro quotidiano portato avanti dal gruppo. "Aveva effettuato soltanto tre allenamenti con noi – spiega –, ma ha dimostrato di essere un buon difensore. Abbiamo affrontato un avversario che pressa bene e gioca a calcio – prosegue –. Ci hanno messo in difficoltà anche perché noi abbiamo sbagliato tanti passaggi. Loro sono stati bravi a palleggiare e noi abbiamo perso un po’ le distanze. Ho visto una buona fase difensiva, ma nella costruzione c’è stata un po’ di fatica e dobbiamo migliorare soprattutto in questo. Credo sia necessario fare meglio quando abbiamo la palla perché siamo riusciti a creare poche situazioni. Non ho ravvisato cali fisici. C’era di fronte un avversario aveva fatto 3 gol al Perugia. Le partite vanno giocate e cambiano minuto per minuto. Bisogna saperle leggere bene".

Tra i cambiamenti attuati da Carrera è saltato agli occhi di tutti l’avvicendamento a centrocampo che ha visto Bando finire in panchina per poi subentrare nell’ultima parte di gara. Al suo posto c’era Bertini a duettare con Varone. "L’ho visto un po’ affaticato anche mentalmente. Magari per via della pressione. Ha soltanto diciotto anni e ci può stare un momento di smarrimento. L’ho messo dentro in un momento dove la squadra era in difficoltà e lui è riuscito a tenere bene il reparto. Sono ragazzi giovani che hanno bisogno di tempo per crescere sia fisicamente che mentalmente".

mas.mar.