Il bomber. Corazza, unico sorriso: è a quota 100 in C

Il Picchio prova a leccarsi le ferite e ripartire dalle attuali poche certezze. Tra queste c’è il fiuto del gol mostrato ancora una volta da bomber Corazza che, grazie al centro del momentaneo 1-1 siglato alla Lucchese, è potuto salire a quota 3 gol in campionato in maglia bianconera. Bottino arricchito ulteriormente dalla quarta rete arrivata nel match della Coppa Italia di serie C nella sfida persa in trasferta contro l’Arezzo (2-1). Per rialzarsi l’Ascoli proverà ad aggrapparsi alle qualità e all’esperienza del suo terminale offensivo che in questa categoria si sta confermando ancora una volta un elemento sempre decisivo. Quella di Corazza è stata la sua prima gioia al Del Duca. Peccato che sia arrivata in un incontro che ha visto cadere il fortino dell’Ascoli, prima di domenica mai battuto in casa dalla Lucchese. La firma ha permesso al 33enne di tagliare il traguardo dei 100 sigilli personali in C e dei 135 in carriera tra i professionisti. Chi si è potuto godere la conquista dell’intera posta in palio invece è stato Emiliano Testini, vice di Giorgio Gorgone, che al termine del match tra Ascoli e Lucchese ha espresso tutta la propria soddisfazione. "La Lucchese che ha giocato 90 minuti provando sempre a vincere – le parole di Testini –. Va dato merito a tutta la squadra che lavora e ha dimostrato di essere coraggiosa. Faccio i complimenti a tutti. Siamo venuti qui per affrontare un avversario di vertice e siamo riusciti a farlo bene. Non sentire l’assenza di Costantino è merito di tutti i compagni che hanno lavorato in settimana. Il lavoro parte dall’anno scorso, la costruzione e le idee di gioco vengono dagli allenamenti quotidiani. Questo è un campionato difficile e bisogna continuare a trasmettere questo spirito ai ragazzi. Solo lottando attraverso ogni pallone possiamo ottenere i risultati".

Nel frattempo nella giornata di ieri si è aperta ufficialmente la vendita dei tagliandi per assistere alla gara di Carpi di giovedì (ore 18.30). I tagliandi per la curva est, settore ospiti dello stadio Cabassi, potranno essere acquistati sul circuito Vivaticket al prezzo di 15 euro (tariffa ridotto 13 euro) solo sulla piattaforma online e nei punti abilitati fino alle 19 di domani. Il confronto sarà diretto dall’arbitro Antonio Di Reda della sezione di Molfetta. Il direttore sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Parisi di Bari e Ayoub El Filali di Alessandria. Quarto uomo ufficiale Francesco D’Eusaneo di Faenza.

mas.mar.