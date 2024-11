Il cammino dell’Ascoli. Riecco il Pontedera. Un altro scontro salvezza

L’ultimo confronto andato in scena al Del Duca tra Ascoli e Pontedera risale alla stagione 2014-15 che poi, alla fine di agosto ad estate inoltrata, vide il Picchio di Francesco Bellini ritrovare la serie B grazie all’ammissione d’ufficio ottenuta a spese del Teramo al termine del famoso procedimento portato avanti dalla sezione disciplinare del tribunale federale nazionale. La nota vicenda della combine messa sù in occasione della sfida contro il Savona (sul campo vinta 2-0 dagli abruzzesi ndr) costò davvero caro al club allora di proprietà dell’imprenditore Luciano Campitelli. Nella seconda metà del campionato, quella che alla fine conta davvero, la formazione guidata da Vincenzo Vivarini riuscì a rimontare il vantaggio accumulato dal Picchio nel corso del girone d’andata e fino al successivo mese di febbraio per poi sorpassare la formazione allora allenata da Mario Petrone a suon di vittorie conseguite a raffica. Nella squadra abruzzese furono i giovani Alfredo Donnarumma e Gianluca Lapadula a trascinare i biancorossi con grappoli di gol. Le statistiche alla fine parlarono di 22 reti per il primo e 21 per il secondo che poi finì al Pescara per poi sbarcare meritatamente in massima serie dove ebbe modo di indossare in sequenza le maglie di Milan, Genoa, Benevento e Cagliari. La regular season si chiuse con la festa del Teramo arrivato al traguardo con 75 punti contro i 71 ottenuti dall’Ascoli, ma a seguito delle indagini portate avanti venne a galla l’illecito sportivo commesso. E questo consentì al club di corso Vittorio Emanuele di festeggiare la serie B. La gara disputata al Del Duca contro il Pontedera vide il successo per 1-0 del Picchio. La firma sui tre punti portati a casa fu del promettente esterno destro Mattia Mustacchio. Al ritorno non si andò oltre lo 0-0 nella tana dei toscani. Stavolta le due pretendenti torneranno a sfidarsi a distanza di dieci anni. Nell’attuale campionato di serie C il Pontedera dell’ex Leonardo Menichini precede in classifica l’Ascoli di soli due punti e questo consentirà di assistere ad un vero e proprio scontro salvezza importante ma non ancora decisivo per la lotta al mantenimento della categoria. Proprio lontano dalle mura amiche i toscani stanno rendendo meglio.

Massimiliano Mariotti