Il Campobasso riparte da Prosperi:: "Un onore essere qui"

Il Campobasso riparte nel segno di Fabio Prosperi. Il nuovo tecnico rossoblù si è presentato ufficialmente alla piazza. Lui era stato il profilo inizialmente individuato dall’Ascoli per salire in sella dopo la scelta di esonerare Di Carlo. "È un onore essere l’allenatore del Campobasso – ha commentato –. Sono qui per lavorare e dare il massimo. Sappiamo che veniamo da un momento complicato dal punto di vista dei risultati, ma da oggi si inizia a costruire qualcosa insieme per cambiare la rotta. Non mi piace fare proclami. Il mio obiettivo è pienamente in linea con il progetto di questa società. Conosco i calciatori, anche se non ancora in modo approfondito. Quando si cambia, serve tempo per lavorare e per conoscersi a vicenda: io con loro e loro con me. Inizieremo subito, con grande dedizione, per aiutare la squadra e la società". Soddisfazione anche nelle parole del presidente Matt Rizzetta che aggiunge: "Siamo onorati di avere il nuovo mister nella nostra famiglia. Lui è un allenatore stimato e un uomo che incarna i valori di questa piazza: fame, correttezza e umiltà".