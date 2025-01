Il Carpi si prepara alla trasferta ascolana. Ecco l’ex Casarini

La vittoria per 1-0 nel derby con la Spal (grazie alla rete di Contiliano), ha ricaricato le batterie mentali di un Carpi che venerdì sera arriverà al Del Duca (avvio alle 20.30) per affrontare un Ascoli di nuovo in crisi. L’obiettivo della formazione di Serpini sarà indubbiamente quello di riuscire a difendere il vantaggio in classifica che oggi vede gli emiliani davanti con due punti di vantaggio sul Picchio. I biancorossi hanno regolarmente ripreso la preparazione per fasi trovare pronti all’appuntamento. Il tecnico degli emiliani proseguirà sulla strada del 4-3-1-2 visto finora. In attacco il sorvegliato speciale risponde al nome di Gerbi, ad oggi autore di 7 reti. Il centravanti probabilmente sarà ancora affiancato da Cortesi, profilo col quale si è venuto a creare un buon feeling. In casacca biancorossa uno degli ex della sfida sarà l’esperto centrocampista Casarini che vestì la maglia dell’Ascoli nella stagione 2018-19 facendo registrare 19 presenze e 2 assist in serie B.