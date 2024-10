Il caso. Ascoli in ritiro, ma la prima squadra resta in città

Il ritiro della prima squadra, reso noto nella giornata di lunedì, ha tutta l’aria di sembrare un vero e proprio bluff. Il silenzio stampa indetto e la scelta di isolarsi dall’ambiente cittadino erano parsi subito inevitabili dopo la sconfitta di Pineto incassata domenica (1-0) nel primo vero scontro salvezza che il calendario aveva messo di fronte all’Ascol. Proprio nel momento in cui i bianconeri e il proprio timoniere Di Carlo avevano capito che per adesso l’unico obiettivo perseguibile sarebbe solo ed esclusivamente quello rappresentato dal mantenimento della categoria. Perentorio quindi l’annuncio del club di corso Vittorio Emanuele che, attraverso una nota ufficiale, aveva prontamente annunciato la scelta di isolare il gruppo squadra e lo staff a poche ore dall’altro delicatissimo scontro interno col Campobasso che andrà in scena stasera al Del Duca (ore 20.45). E invece con estrema sorpresa svariati tifosi ieri pomeriggio hanno potuto vedere con i propri occhi che in realtà la squadra non era partita per alcun ritiro, decidendo di allenarsi e svolgere il consueto lavoro di rifinitura all’interno del solito Picchio Village. L’ennesima scelta così è finita per generare ulteriormente la rabbia della piazza che si è sentita ancora una volta presa in giro da alcune affermazioni o scelte societarie poi finite per discostarsi parecchio da ciò che invece avviene realmente. Ciò che fa discutere e lascia perplessità sarebbe stato quanto diramato dai vertici bianconeri mediante i propri canali ufficiali. Questo il comunicato bianconero: "L’Ascoli Calcio comunica che squadra e staff saranno in ritiro da oggi (lunedì ndr) fino a data da destinarsi". Ma il quesito che si pongono in tanti è ‘quale sarebbe stato il senso di annunciare un ipotetico ritiro a tempo indeterminato, se poi in realtà la squadra ha proseguito ad allenarsi regolarmente nelle strutture del centro sportivo? Le stesse, tra l’altro, che fino ad oggi hanno sempre ospitato il lavoro quotidiano della prima squadra. Il mistero s’infittisce.

mas.mar.