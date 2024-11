L’Atletico Ascoli protesta, l’Ancona esulta. Blitz dei dorici, il rosso a Nonni nel mirino

ATLETICO

1

ANCONA

2

ATLETICO (3-5-2): Pompei 6; Nonni 5, D’Alessandro 6, Mazzarani 6,5; Gerlero 6, Clerici 7 (19’st Severini 6), Vechiarello 5, Scimia 5 (19’st Olivieri 6,5), Camilloni 6 (42’st Mengani sv); Minicucci 6 (27’st Maio 5), Ciabuschi 6.5 (34’st Traini sv). A disp.: Galbiati, Baraboglia, Ceccarelli, Antoniazzi. All.: Simone Seccardini 6

ANCONA (3-5-1-1): Bianchi 6; Boccardi6, Codromaz6, Rovinelli 5,5; Pecci 6, Useini 5 (24’st Azurunwa 5), Sare 6,5 (24’st Belcastro 7), Gulinatti 6, Marino 6 (32’st Bugari 5); Alluci 7; Martiniello 5 (1’st Amadori 6). A disp.: Laukzemis, Bellucci, Merighi, Mazzoni, Savor. All.: Massimo Gadda 6.

Arbitro: Velocci di Frosinone 4

Reti: 3’pt Alluci, 35’pt Clerici, 36’st Belcastro

Note – Spettatori 400 circa. Espulsi al 4’st Nonni per doppia ammonizione e il vice allenatore dell’Atletico Ascoli, Alex Simoni, per proteste, al 51’st Pompei per proteste. Ammoniti: Gerlero, Ciabuschi, Codromaz, Sare. Angoli: 1-3. Rec.: 2’-6’ Ascoli

L’Ancona ringrazia l’incerto arbitro Velocci di Frosinone e si prende i tre punti sul campo dell’Atletico Ascoli, già violato dalla Fermana. Direzione di gara che ha condizionato la gara con una espulsione a dir poco ‘cervellotica’ di Leonardo Nonni per doppia ammonizione.

La gara per la compagine del patron Graziano Giordani è iniziata subito in salita con un ingenuo errore di Alejo Vechiarello nel controllo del pallone al limite dell’area, palla rubata da Gulinatti, servizio per Alluci che ha realizzato in diagonale. Atletico che ha subito reagito stringendo d’assedio l’Ancona. Prima due colpi di testa di Ciabuschi con pallone alto sulla traversa, poi conclusione di Vechiarello e una di Minicucci anche questi fuori misura. Al 34’ ecco il gol del pareggio: Mazzarani crossa per la testa di Ciabuschi. Il pallone impatta sul palo, irrompe Clerici che infila in rete. In apertura di ripresa l’episodio chiave. Nonni, già ammonito salta con Gulinatti che lo colpisce al fianco. L’arbitro giudica però falloso l’intervento del difensore bianconero e tra lo stupore generale lo espelle per doppia ammonizione. I bianconeri vanno vicini al gol su crossi di Minicucci e colpo di testa di Ciabuschi con il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta spegnendosi sul fondo. Seccardini sostituisce Minicucci con Maio e Ciabuschi con Traini. Gadda sceglie Belcastro per Sare.

Al 36’ su corner di Gulinatti, corta respinta della difesa e proprio il neo entrato Belcastro prima colpisce la traversa poi infila in rete. L’Atletico Ascoli prova l’assalto finale senza trovare il meritato gol del pareggio. Alla fine, tante proteste, con Seccardini portato via di peso da Baraboglia e con l’espulsione del portiere Pompei. Dall’altra parte l’Ancona fa festa per la seconda vittoria esterna stagionale.

Valerio Rosa