Pirotecnico pari per gli under 14 con la Ternana

: Grassi, Mazzocchetti, Ciarrocchi, Diouf (dal 16’ s.t. Mantova), Viviani, Prifti (dal 1’ s.t. Muratore), Campanelli (dal 33’ s.t. Neri), Berardini (dal 1’ s.t. Travaglini), Marozzi (dal 1’ s.t. Coderoni), Ghezzi, Lunsadisa. Panchina: Polini, De Berardinis, Marcoionni, Sirocchi. Allenatore: Bonfiglio

TERNANA: Volpini, Tintore, Carlini (dal 1’ s.t. Genovesi), Betti (dal 12’ s.t. Leandri), Baldi, Gambino, Leoni (dal 18’ s.t. Storri), Morresi, Ciorba, Badini, Proietti (dal 15’ s.t. Di Pietro). Panchina: Agosto, Diluvio, Sestili, Ratini, Panetti. Allenatore: Battistoni

Arbitro: Montanini di Fermo

Reti: al 17’ p.t. Lunsadisa (A), al 21’ p.t. Badini (T), al 28’ p.t. Marozzi (A), al 35’ p.t. Proietti (T), al 3’ s.t. Ghezzi (A), al 5’ s.t. Ciorba (T), al 8’ s.t. Badini (T), al 38’ s.t. Lunsadisa (A)

Note - Ammoniti Berardini, Ghezzi per l’Ascoli, Baldi, Gambino, Morresi per la Ternana. Angoli: 4-3. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.

In attesa del ritorno in campo della formazione Primavera che questo fine settimana rispetterà un turno di riposo, ad animare il sabato del vivaio bianconero è stata l’under 14 allenata dall’ex attaccante Bonfiglio. Qui l’Ascoli ha dato vita ad un pirotecnico quanto entusiasmante 4-4 con la Ternana nel match valevole per la quarta giornata d’andata del campionato pro. Che quello disputato al Picchio Village sarebbe stato un confronto avvincente lo si è capito subito nella prima frazione, quando i bianconeri si sono fatti riprendere due volte dopo gli altrettanti vantaggi siglati da Lunsadisa e Marozzi. L’avvio della ripresa ha illuso i padroni di casa, ancora avanti per la terza volta con Ghezzi. Nei minuti successivi infatti la Ternana si è mostrata capace ancora una volta di pareggiare per poi effettuare il sorpasso. Fallito dal dischetto il tiro del possibile nuovo pareggio, la via del gol è stata trovata poi nel finale ancora da Lunsadisa con la sua doppietta personale. Oggi il programma del settore giovanile proseguirà con le altre gare previste. Ad aprire l’intensa giornata saranno gli under 16 di Monaco che alle 11 sfideranno in casa l’Avellino. Gli under 17 e 15 invece ospiteranno tra le mura amiche i pari età del Latina. Alle 13.30 saranno i ragazzi di Cusimano a scendere in campo. A seguire sarà la volta della formazione di Medori con avvio previso alle 16. La prima squadra femminile sarà chiamata a misurarsi con il Fortuna Fano (ore 15) al campo sportivo Gimarra.

