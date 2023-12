Il Como in panchina affianca Roberts a Fabregas

Ancora novità in casa Como. Il club lagunare ieri ha annunciato la scelta, a partire dal primo gennaio, di affiancare il gallese Roberts al fianco dell’attuale tecnico Fabregas. Proprio con l’arrivo del nuovo anno l’allenatore spagnolo vedrà scadere la deroga a lui concessa per non essere ancora non in possesso del patentino Uefa A. "Il Como 1907 è lieta di annunciare che l’ex direttore tecnico della nazionale del Marocco e della FA del Galles, Osian Roberts, è stato nominato manager ad interim fino al termine della stagione 2023-24 – si legge nella nota ufficiale diramata -. Roberts, i cui precedenti ruoli di allenatore hanno incluso il Crystal Palace in Premier League e la nazionale gallese, si occuperà della prima squadra da gennaio con il supporto di Fàbregas e dell’attuale coaching staff. Roberts sarà inoltre head of development del Como 1907, con il compito di creare un’identità all’interno dell’organizzazione, compresa la formazione degli allenatori e i piani di sviluppo dei giocatori".