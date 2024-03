Il consiglio federale si avvicina, fari puntati sulle riforme

Si avvicina il momento dell’atteso Consiglio federale del 28 marzo nel corso del quale si entrerà nel vivo delle riforme che riguarderanno soprattutto le Leghe di serie A e B. Nei giorni scorsi entrambe, rispettivamente rappresentate dai presidenti Casini e Balata, si sono confrontate presenziando al consiglio direttivo. Alla riunione tecnica sono state messe sul tavolo le possibili mosse per arrivare al Consiglio con una strategia condivisa. "Serie A e B hanno sempre lavorato bene insieme – ha detto Casini –. I documenti di riforma delle due leghe si sovrappongono per il 90% come è giusto che sia. C’è sintonia. Si è trattato della terza riunione congiunta per occuparci di alcuni temi comuni come i prelievi tra le due leghe, ovvero il paracadute e i contributi per le neo promosse". Dello stesso avviso anche Balata che ha poi aggiunto: "È stato un confronto costruttivo". I club di B, tra cui l’Ascoli, affronteranno insieme il tema in data odierna nell’assemblea di Lega convocata.