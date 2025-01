Il Del Duca cade all’undicesima sfida. Gallo: "Che carattere"

All’undicesimo tentativo il fortino Del Duca è stato preso dall’Entella che in passato non era mai riuscita a vincere in casa dell’Ascoli. Alla vigilia del confronto andato in scena domenica pomeriggio il bilancio dei precedenti vedeva una netta dominanza del Picchio che in dieci incontri disputati era riuscito a conquistare sei vittorie condite da quattro pareggi. L’ultimo duello deciso dal gol di Bariti così ha spezzato la maledizione dei liguri che proprio grazie ai tre punti portati via dal capoluogo piceno hanno potuto effettuare il controsorpasso sulla Ternana. Uno scatto necessario per riconquistare il gradino più alto della classifica. "È stata una partita difficile contro quello che credo sia l’attacco più forte del girone b – il commento del tecnico dell’Entella –. La mia squadra ha fatto una prestazione di sostanza e carattere. Poi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni dopo aver studiato bene l’Ascoli. Portiamo a casa una vittoria sofferta, ma meritata. Il gruppo ha tirato fuori esperienza e capacità di leggere le situazioni".