IL dettaglio. Sfida nella sfida tra Carrera e Vanoli

Ascoli e Venezia sarà una sfida nella sfida. In panchina ad affrontarsi ci saranno due tecnici che in passato hanno condiviso l’esperienza alla guida dello Spartak Mosca. Massimo Carrera, attuale tecnico del Picchio arrivò alla guida dei russi nell’estate del 2016 per poi rimanervi negli oltre due anni successivi. Il 59enne infatti fu esonerato nell’ottobre 2018 dopo un avvio negativo di stagione. A costare la testa dell’allenatore la sconfitta in casa incassata contro l’Arsenal Tula per 3-2. Nella sua permanenza allo Spartak, Carrera fece registrare la vittoria del campionato 2017 e una Supercoppa di Russia. Tre anni dopo ad avvicendarsi sulla stessa panchina fu Vanoli, tecnico che oggi sta conducendo il Venezia in una serrata corsa per la promozione in massima serie. Lo Spartak decise di affidarsi a lui nel dicembre 2021, al termine di quell’annata Vanoli conquistò la Coppa di Russia.