Il diesse Righi su Buchel: nessun interesse

A chiudere in maniera perentoria e definitiva il possibile ritorno di Marcel Büchel al Picchio è stato il direttore sportivo Emanuele Righi, intervenuto al termine di Spal-Ascoli. L’esperto centrocampista quindi non sarà un elemento che potrà rinforzare l’organico bianconero che proprio a Ferrara ha confermato la necessità di qualche rinforzo sia in difesa che a centrocampo. "Questa storia mi fa sorridere molto – dichiara Righi -. Non abbiamo mai parlato con Büchel. Ho letto sui giornali di bellissime avventure. Mi sono appassionato anche io, però in questo momento mi risulta un po’ strano. È un giocatore che stimo, ma non c’è alcun tipo di interesse da parte dell’Ascoli". Eppure nei giorni scorsi il diesse biancazzurro Alex Casella, parlando dell’ipotetico trasferimento di Quaranta, aveva spiegato che il club di corso Vittorio stesse cercando di riportarlo sotto le cento torri: "Non c’è una trattativa vera e propria ma una chiacchierata che è venuta fuori con l’Ascoli per un loro interessamento legato alla possibilità di un ritorno in bianconero di Büchel". Arrivati a questo punto è chiaro che uno dei due dirigenti non la sta raccontando bene. La possibile cessione proprio di Quaranta alla Spal ad oggi risulta praticamente sfumata per via dell’ingaggio del giocatore, ritenuto troppo oneroso per gli estensi. Quello legato al centrale difensivo mancino cresciuto nel vivaio del Picchio è diventato un caso particolare. Il giocatore giovedì pomeriggio, alla vigilia del match del ‘Mazza’, era stato regolarmente inserito nella lista dei 25 convocati. Nelle ore successive però Quaranta pare non abbia mai raggiunto Ferrara con svariati tifosi che lo avrebbero visto cenare in un noto locale dell’ascolano. Di fatto a cosa è servito inserirlo tra i convocati se si era già deciso in precedenza di tenerlo fuori? Chi invece è tornato in campo è stato Gagliolo che finalmente dopo mesi di attesa è riuscito a disputare una gara intera con la maglia dell’Ascoli. "Non giocava da quasi un anno – prosegue il ds del Picchio –, è stata una grande soddisfazione vederlo in campo per 90’. Nel primo tempo la Spal meritava qualcosa in più e invece si è ritrovata sotto di un gol. Nella ripresa, nel momento in cui li abbiamo messi in difficoltà, sono stati bravi loro ad agguantare il pari".

mas.mar.