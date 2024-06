Il fondo Usa in pole per l’Ascoli. Iscrizione ok, si punta a vendere

L’Ascoli mette in cassaforte l’iscrizione in C e si proietta ufficialmente sulla delicata partita legata alla cessione. Come vi avevamo anticipato su queste righe, la questione cammina su due o tre piste percorribili. In pole c’è il discorso legato al fondo statunitense che, all’interno della sua struttura ramificata a livello internazionale, vede la presenza di un rilevante manager operante nel mercato internazionale dell’organizzazione di eventi. Negli ultimi giorni le forze dei vertici societari e del sindaco Marco Fioravanti si sono concentrate fortemente su questa strada che attualmente risulta essere anche quella più apprezzata dalla piazza, rispetto alle altre alternative che sono poi via via spuntate fuori. Questo soprattutto in ragion del fatto che con tale fondo sarà possibile sviluppare in maniera agevole una futura società che vedrebbe un’agevole possibilità di ingresso per gli imprenditori sia della città che di fuori. In questo solido schema sarebbe proprio il fondo a fungere da capofila per tutta una serie di importanti aziende che hanno già deciso di sostenere e favorire la rinascita del Picchio. La seconda strada, invece meno percorribile, è quella legata ad alcuni imprenditori del centro Italia che però non sarebbe in grado di presentare le stesse garanzie. Il terzo binario infine è rappresentato dalla Metalcoat.

Fino a ieri il gruppo bergamasco non aveva fatto capire che tipo di strategia avesse intenzione di mettere in atto, ma adesso che la categoria in cui giocherà l’Ascoli è chiara gli stessi potrebbero preparare la propria mossa. E magari il presidente e amministratore delegato Matteo Trombetta Cappellani potrebbe optare eventualmente per far parte del team in appoggio al progetto del fondo statunitense.

Ieri intanto la serie C è stata messa in sicurezza. E questo era tutt’altro che scontato rispetto ad una settimana fa. Il club di corso Vittorio ha voluto ringraziare il primo cittadino che poi ha aggiunto: "L’Ascoli Calcio ha formalizzato l’iscrizione al campionato di serie C 2024-25 – commenta Fioravanti –. Un impegno mantenuto attraverso uno straordinario lavoro di squadra da parte dell’intero territorio. La retrocessione ha rappresentato un dramma sportivo per la comunità, ma da parte di tutti c’è stata volontà di rialzare subito la testa. Grazie alla sinergia tra il sottoscritto e l’attuale società bianconera, e con il fondamentale sostegno economico degli imprenditori locali si è provveduto ad adempiere all’iter burocratico per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Sono felice che la società e il patron Massimo Pulcinelli abbiano ottemperato alla scadenza, rispettando gli impegni presi con me e con la città. Ora si continuerà a lavorare sulla cessione della società per garantire il miglior futuro possibile all’Ascoli Calcio".

Massimiliano Mariotti