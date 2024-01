Il gruppo impegnato in fase offensiva

Il Picchio di Castori si prepara al complicato confronto di Parma. Ieri mattina la squadra ha proseguito la preparazione in vista del delicato scontro in casa della capolista (domenica 14 alle 16.15). In attesa dei primi rinforzi di mercato il tecnico bianconero ha già iniziato a lavorare su alcune soluzioni tattiche che potrebbero essere eventualmente adottate al Tardini e nei prossimi appuntamenti in calendario. Dopo il confronto in casa della capolista infatti l’Ascoli dovrà prima vedersela in casa contro il Bari (domenica 21 con avvio alle 16.15) per poi sfidare il temuto Como al Sinigaglia (sabato 27 ore 14). Il gruppo è stato impegnato in una sessione tattica specifica sulla fase offensiva. Tra le possibili mosse in stato di valutazione c’è quella che vedrebbe l’impiego del tandem d’attacco composto da Nestorovski e Pedro Mendes. Per cercare di aumentare i pericoli davanti ora si sta pensando di affiancare al portoghese un altro elemento in grado di vedere la porta. Il macedone dopo i due sfortunati infortunati occorsi di recente – prima la lussazione al gomito sinistro poi il problema al polpaccio – si prepara a poter dare un prezioso contributo di esperienza e soprattutto di gol. Le 2 reti messe a segno nel girone d’andata, contro Sampdoria e Lecco, ad oggi costituiscono un bottino troppo risicato per un giocatore come lui che in passato, sia in A che in B, ha dimostrato di avere colpi importanti. Nelle due precedenti stagioni cadette col Palermo il 33enne era riuscito in entrambe le circostanze ad andare in doppia cifra e si spera che possa riuscire a farlo anche con la maglia bianconera. Nel provare a mettere in crisi i difensori avversari Nestorovski potrebbe contare sul supporto del capocannoniere di squadra Mendes. Il 24enne, al di là della pericolosa posizione di classifica, sta vivendo la sua prima stagione al top in Italia. I 7 centri messi a segno finora dimostrano che è lui il pericolo numero uno in casa Ascoli. Di recente il centravanti ha spesso duettato con Rodriguez e in questo caso la coppia schierata ha prodotto buoni risultati. Mendes e Nestorovski non hanno mai duettato insieme in un tandem, ma all’interno di un tridente si. Soprattutto nella prima parte del campionato quando a guidare la squadra c’era l’ex Viali. La situazione infortunati invece potrebbe riservare buone notizie solo sul fronte Tavcar. Il suo rientro è atteso a breve. Un po’ più lunghi i tempi per Caligara, probabilmente in gruppo a febbraio, Kraja e Bogdan.

mas.mar.