Il Lecco pensa a Bisoli per la panchina dopo il pesante ko

Il Lecco medita un nuovo avvicendamento in panchina. Il pesantissimo 5-1 incassato proprio con la Feralpisalò ha prodotto profonde riflessioni all’interno dei vertici societari blucelesti che nelle ultime ore avrebbero già allacciato dei contatti con il tecnico Bisoli. Sarebbe lui il profilo individuato per sostituire Bonazzoli. I lombardi sono scivolati di nuovo all’ultimo posto e per provare a risalire la classifica avrebbero intenzione di affidarsi ad un allenatore tenace ed esperto della categoria. Nel frattempo il Venezia ha annunciato l’ingresso di nuovi soci. Ad affermarlo è stato il patron Niederaurer. "Avremo un nuovo gruppo che risulta essere un fondo internazionale con sede a Londra che svolge attività anche negli Stati Uniti – ha commentato –, mentre noi manterremo il 60%. Continueremo a detenere la maggioranza del club e io resterò presidente. La situazione è cambiata rispetto ad ottobre. Ci siamo chiesti perché avremmo dovuto cedere la maggioranza del club nel momento storico più favorevole degli ultimi anni. Così abbiamo deciso di restare alla guida".