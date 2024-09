Il mister: "Bella partita, campionato duro"

Il pareggio in rimonta contro il modesto Carpi, per ora mantiene mister Massimo Carrera sulla panchina ancora traballante di un Ascoli senza idee e senza gioco. Chi ‘sperava’ nella sconfitta dei bianconeri per convincere la società di corso Vittorio Emanuele ad operare il tanto atteso cambio della guida tecnica, si è dovuto arrendere al bomber Corazza: quattro reti in sei partite che valgono al momento il comando della classifica dei cannonieri del Girone B. Niente male per uno che tocca un pallone a partita. E anche i tanti tecnici che in questi giorni si sono proposti in qualche modo, come possibili sostituti dell’allenatore dell’Ascoli, dovranno aspettare l’esito della sfida di domenica pomeriggio quando allo stadio Del Duca arriverà il Rimini. Eh sì, perché nonostante il pareggio, l’Ascoli non convince proprio. Sul piano della manovra fa una fatica immane con i soli due centrocampisti spesso messi in mezzo dagli avversari e anche gli attaccanti così larghi rispetto a Corazza non riescono ad incidere e non sono di aiuto al ‘bomber’.

Mister Carrera, però, a fine gara non si è tirato indietro e si è presentato in sala stampa per rispondere alle domande dei cronisti prendendosi comunque il punto conquistato. "E’ stata una bella partita, aperta, giocata a tutto campo da entrambe le squadre – ha dichiarato il tecnico dell’Ascoli nel cuore dello stadio ‘Cabassi’ di Carpi – Quando ci sono tanti spazi si creano le occasioni e ce ne sono state da una parte e dall’altra. Potevamo gestire meglio la manovra quando siamo rimasti con l’uomo in più nel finale, anche se tutto sommato la squadra ha fatto una buona gara e credo che il risultato sia giusto. Questo campionato non è semplice, i nomi non te lo fanno vincere, servono anche quantità e cattiveria agonistica, a prescindere dai moduli. Il Carpi sa giocare a calcio e a tratti ci ha messo in difficoltà. Le partite le vinci se hai la meglio nei duelli. L’infortunio di Varone? Gli si è girata la caviglia, domani vedremo meglio le sue condizioni. Abbiamo perso un pezzo importante in mezzo al campo, ma Bertini ha fatto la sua figura. Mi hanno fatto molto arrabbiare i due gol presi in maniera davvero ingenua soprattutto il secondo, Alagna ha sbagliato in uscita e da lì è venuto il gol. C’è stata però la reazione dopo il secondo svantaggio, forse è mancata l’intelligenza per capire la situazione della partita. Ho schierato Marsura mezzala perché lui questo ruolo lo può fare e lo ha dimostrato, ha qualità ed è intelligente. Ci ho parlato in settimana e mi ha dato la sua massima disponibilità. Tremolada non sta ancora benissimo a livello di condizione – ha concluso mister Carrera – ed aveva anche qualche problema al tallone. E’ partito dalla panchina, ma nel finale ha messo in mostra tutte le sue qualità".

Valerio Rosa