Il mister. Castori: "Abbiamo capito che strada seguire»

Il Picchio nel match odierno col Bari proverà a cambiare andatura cercando di sfruttare il fattore campo. L’obiettivo di giornata è mettere in difficoltà il Bari e centrare quel successo che manca dal match interno col Catanzaro (1-0). "Quella di Parma è stata una prestazione importante che dimostra la crescita della squadra – commenta il timoniere bianconero -. Siamo in fiducia e abbiamo una consapevolezza maggiore. La strada da seguire è quella. Adesso però dobbiamo percorrerla. Siamo migliorati e questo deve essere un punto di partenza. Ora affronteremo un avversario forte come il Bari. Non ci dimentichiamo che hanno perso la serie A a trenta secondi dalla fine. Sono dotati di un organico di altissimo livello".

"A prescindere – spiega ancora il tecnico bianconero – da chi faranno scendere in campo dovremo avere massima attenzione, però pensando a noi stessi e nel fare bene le cose che sappiamo fare. Daremo tutto e di più per portare a casa tre punti di vitale importanza".

Nelle ultime ore l’Ascoli ha visto rinforzato il reparto difensivo con l’arrivo del difensore finlandese Vaisanen. Probabilmente sarà lui a scendere subito in campo dal primo minuto per rimpiazzare lo squalificato Bellusci. "Abbiamo lavorato nel miglior modo possibile – prosegue -. Vaisanen è arrivato da poco e faccio ancora fatica a giudicare il suo stato attuale. Saprò dare una risposta soltanto dopo la gara. Il ragazzo è attento, concentrato, intelligente. Ha entusiasmo e si è presentato bene ai compagni con un buon approccio. Streng invece è un attaccante che secondo me ha dei numeri che piano piano dovremo riuscire a farglieli tirare fuori. Si è catapultato in un mondo tutto nuovo. Penso che possa crescere molto. Vasquez è appena arrivato. Il preparatore Brambilla ce ne ha parlato benissimo. Per Barosi le intenzioni della società sono quelle di mandarlo a giocare. Valzania ha bisogno di giocare. Sappiamo che è un giocatore che interpreta meglio il ruolo di mezzala destra e lo abbiamo preso proprio per questo motivo. L’ho visto in crescita questa settimana". Nelle ultime uscite l’Ascoli ha saputo trovare una certa solidità difensiva. I bianconeri cercheranno di farsi forti anche attraverso questo fattore.

"Dietro stanno facendo tutti bene a partire da Viviano. Per fare risultato, di gol ne devi prendere pochi. Ribadisco però che la squadra deve essere rapida sia ad attaccare che a difendere in undici. Il calore del nostro pubblico sarà importantissimo. Mi aspetto una grande partecipazione e dovremo essere bravi a meritarci la vicinanza dei tifosi".

