Il mister. "Ci aspetta un’altra partita molto difficile»

È il momento della verità per gli uomini di Castori che, vincendo contro il Südtirol, riuscirebbero finalmente a mettere la testa fuori dalla zona rossa dopo mesi davvero tribolati. "Ci aspetta un’altra partita molto difficile – sostiene il tecnico alla vigilia -. Il Südtirol è forte e strutturato. L’anno scorso hanno disputato la semifinale playoff e diversi giocatori sono rimasti. Dalla loro hanno Casiraghi che sta facendo cose straordinarie. Occorre prestare molta attenzione. Non dobbiamo lasciargli troppa libertà. Batterli significherebbe sorpassarli in classifica, ma bisognerà approcciare la gara nella maniera giusta per poi giocarci al meglio le nostre carte". In settimana si è concluso il mercato di riparazione che ha visto anche gli arrivi di Mantovani, Zedakda e Duris. Lo slovacco però non è ancora a disposizione.

"Il direttore sportivo è stato molto bravo ad inserire i tasselli giusti – prosegue -. Abbiamo ampliato il bagaglio delle soluzioni ed ora siamo più coperti. Tutte le squadre si sono rafforzate molto in questa sessione. In difesa è meglio abbondare, dato che parliamo di un ruolo dove spesso si verificano squalifiche e infortuni".

Tra i convocati non ci sarà Nestorovski. Il macedone è stato costretto nuovamente a finire in infermeria. Si rivede invece Masini che, scontata la squalifica, potrebbe tornare in campo dal primo minuto.

"Nestorovski non c’è – spiega -. Si è dovuto fermare per il riacutizzarsi di un problema che già aveva prima della partita di Como. Non sappiamo quando tornerà. Caligara e Gagliolo stanno incrementando la forma fisica e sono disponibili. Duris siamo curiosi di scoprirlo. Me ne hanno parlato bene sia il direttore che i nostri collaboratori. Non è ancora arrivato. Streng invece si sta inserendo bene. Inizia ad amalgamarsi col gruppo.

Valzania sta aumentando il minutaggio. A Como ha giocato quasi tutta la partita. È un diesel e ha bisogno di giocare". Dall’altro lato il Südtirol di Valente proverà ad uscire indenne dal Del Duca. L’obiettivo è strappare almeno un pareggio per continuare a tenere i bianconeri dietro in classifica. "Ho delle buone sensazioni – commenta -, sarà una partita decisiva. Andremo lì con grinta e volontà. Loro vengono da un buon momento. Hanno vinto a Como e inanellato buoni risultati. Sono una squadra tosta, dura, dotata di molta fisicità ed altrettanta intensità. Sono sempre pericolosi sulle palle inattive. La serie B è un campionato veramente difficile. In ogni partita è sottile il confine tra la vittoria e la sconfitta".

mas.mar.