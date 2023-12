Il Picchio deve sovvertire il trend esterno

Pisa-Ascoli, numeri e statistiche a confronto. Quello in programma domani all’Arena Garibaldi (ore 16.15) sarà il decimo confronto in terra toscana con un bottino decisamente magro per il Picchio che in passato ha vinto una sola volta, nel 1993 con l’1-0 firmato da Bierhoff, pareggiando in 2 circostanze e incassando 6 ko. La strada che sta accompagnando il cammino delle due duellanti in questa stagione è particolarmente tortuoso. Il Pisa ha vinto, tra andata e ritorno, solo una delle ultime 4 partite contro l’Ascoli, pareggiandone una e uscendo sconfitto 2 volte al Del Duca. L’ultima è il 2-1 dello scorso primo maggio). Tuttavia i nerazzurri non hanno mai perso due match consecutivi contro i bianconeri nella serie cadetta. I toscani dopo aver perso la prima partita in casa (0-1) nel match del 21 marzo 1993 è rimasto imbattuto nelle successive otto gare interne giocate contro i bianconeri nella competizione (6 vittorie e 2 pareggi appunto). Nell’attuale campionato solo la Feralpisalò (5) ha ottenuto meno punti in casa rispetto al Pisa che ne ha conquistati soltanto 7. Nell’andamento interno gli uomini di Aquilani arrivano da 3 pareggi consecutivi all’Arena Garibaldi e non registrano più pari consecutivi in casa dal marzo 2021 (5 in quel caso) quando in panchina c’era D’Angelo alla guida. L’Ascoli cercherà di rialzare il trend in trasferta dove è riuscito ad ottenere finora solo 6 punti. Peggio ha fatto sempre la Feralpisalò (5). Dall’inizio del 2023 nessuna squadra ha perso più partite esterne rispetto al club di corso Vittorio: ben 11 sconfitte. Da una parte la formazione di Castori è la squadra che ha segnato meno gol negli ultimi 30’ (3), dall’altra invece solo Feralpisalò e Lecco (11) hanno subito più gol del Pisa nella parte finale della partita (10). La bestia nera del Picchio ha nome e cognome. Si chiama Gaetano Masucci che ha segnato 8 reti in 14 presenze, compreso il centro messo a segno il 1 maggio nel ko per 2-1. L’esperto attaccante contro nessun’altra squadra conta altrettante marcature nel campionato cadetto. Mentre Pedro Mendes ha segnato un gol in 2 partite contro il Pisa. Inoltre il centravanti portoghese, a segno nell’ultima gara di campionato contro il Catanzaro, potrebbe andare a segno per due gare consecutive per la prima volta dopo il precedente fatto registrare lo scorso settembre scorso, quando riuscì a violare in sequenza la porta di Südtirol e Feralpisalò.

mas.mar.