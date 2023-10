Il Picchio mai vincente contro i Ducali

ASCOLI

Nel duello calcistico che si consumerà al Del Duca domani ci sarà un andamento storico da provare a sovvertire. E ci riferiamo ai cinque precedenti in B fatti registrare da Ascoli e Parma. In nessuna delle partite già andate in scena tra le mura amiche il Picchio è riuscito a battere i ducali che sotto le cento torri, ad oggi, restano una delle bestie nere per eccellenza. Il bilancio complessivo parla soltanto di due pareggi e tre sconfitte. Nell’ultima occasione, quella andata in scena lo scorso 17 settembre 2022, l’allora formazione guidata da Bucchi crollò per 3-1 sotto i colpi cinici e spietati dei gialloblù. La gara si mise subito sul binario sbagliato col vantaggio di Tutino propiziato da un errore difensivo grossolano. Poco più tardi arrivò il raddoppio di un bomber di razza come Inglese. Sotto di due reti i bianconeri furono costretti a fronteggiare un’altra tegola. Quella dell’infortunio occorso al portiere Baumann che una decina di giorni prima era stato tesserato dal club per colmare il vuoto lasciato da Leali, a sua volta finito fuorigioco in precedenza nell’incontro in casa con il Cittadella (0-0) a causa della frattura dell’ulna sinistra. Nella ripresa così arrivò anche il tris di Man con una splendida azione personale. Tutte le altre gare giocate in passato da Ascoli e Parma si sono sempre risolte di misura confermando spettacolo e gioco allo stato puro senza barricate ed eccessivi tatticismi. Due stagioni fa sotto la pioggia battente si era andati davvero vicini al primo potenziale successo. A frenare il Picchio però fu il palo colpito da Salvi e la seguente occasionissima di Dionisi neutralizzata d’istinto dall’ex campione del mondo Buffon sulla linea di porta. Quel match terminò 0-0 con qualche lieve rimpianto. Il primo appuntamento, quello più piacevole, risale invece a domenica 9 giugno 1974 quando la squadra di Carletto Mazzone impattò 1-1 conquistando l’inedita e indimenticabile promozione in serie A. Accadde tutto nel secondo tempo con il vantaggio ascolano di Morello e il pari di Volpi. Anche ieri gli uomini di Viali hanno proseguito la preparazione con una seduta svolta al mattino. Il timoniere del Picchio ha impegnato i suoi uomini con una serie di esercitazioni tattiche sulla fase offensiva e su quella difensiva. I bianconeri si sono allenati anche sulle palle inattive. La consueta rifinitura a porte chiuse di stamattina consentirà di sciogliere le ultime riserve.

mas.mar.