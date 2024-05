Il Picchio social, nasce la chat ’Passione Ascoli’

Nonostante l’amarezza, c’è ancora tanta voglia di Ascoli. E così per venire incontro alle tante curiosità e alla voglia di tanti tifosi, in particolare i più giovani, è nato il gruppo Whatsapp ‘Passione Ascoli’. Una iniziativa partita da due giovanissimi supporters che hanno capito quanto fosse utile soprattutto in questo momento, avere uno spazio dove confrontarsi e scambiarsi opinioni, ma anche riuscire a dare qualche notizia in più, attingendo da varie fonti, e avendo poi il vantaggio di comunicare immediatamente sui cellulari degli iscritti. "Era un po’ che ci stavamo lavorando – ha dichiarato uno dei ragazzi –. Abbiamo anche un profilo Instagram ‘Passione Ascoli’ che è molto seguito anche grazie alle immagini create e modificate per essere più accattivanti. E’ stato un campionato complicato anche per noi, perché pur continuando ad incoraggiare i nostri follower, abbiamo capito che sarebbe stata dura rimanere in Serie B. Ci abbiamo comunque creduto fino alla fine e poi, passata la delusione e asciugate le lacrime perché è vero abbiamo pianto per la retrocessione dell’Ascoli, abbiamo deciso che era il momento di fare un passo avanti verso la tifoseria. Abbiamo vissuto da bambini le salvezze miracolose con Fabrizio Castori nel 2011 e con Mister Massimo Silva l’anno successivo. Abbiamo già vissuto la delusione e la rabbia per la retrocessione del 2013 in Lega Pro con Zaza e Feczesin, il fallimento e la rinascita il 6 febbraio del 2014 con il Presidente Francesco Bellini. Sognavamo di tornare con lui in Serie A – ha proseguito uno dei ragazzi di ‘Passione Ascoli’ – e abbiamo festeggiato quando nel 2015 siamo tornati in Serie B. Abbiamo vissuto questi nove anni di Cadetteria appassionandoci sempre di più alle vicende del Picchio e così è nata ‘Passione Ascoli’. Anche noi come tanti ragazzi nati agli inizi degli anni 2000 siamo stati contagiati da quella che il Presidentissimo Costantino Rozzi definiva ‘la malattia dell’Ascoli’. Adesso c’è da ripartire e noi siamo pronti a fare la nostra parte con il bianconero nel cuore". Per iscriversi al gruppo Whatsapp basta visitare la pagina Instagram ‘Passione Ascoli’ e cliccare il link apposito in descrizione.

Valerio Rosa