Il procuratore di Forte:: "Contro la Reggiana doppietta liberatoria"

Sulla vicenda scommesse che sta riguardando Francesco Forte, attaccante di proprietà dell’Ascoli in forza al Cosenza con la formula del prestito, nelle ultime ore è intervenuto anche il suo suo agente Vincenzo Pisacane. "Contro la Reggiana ha fatto una doppietta liberatoria in un momento in cui le notizie che stanno circolando su di lui avrebbero ammazzato un elefante – sostiene il procuratore –. Francesco invece è rimasto sempre concentrato sul campo. Sappiamo tutti, e ora se ne stanno accorgendo anche i giudici, che lui non c’entra niente. Ha dato una mano ad un amico meno fortunato di lui. Non ci sono riscontri di nessun genere su scommesse o quant’altro. Spero e penso che a breve uscirà la verità. È un ragazzo straordinario. Tra le altre cose parliamo di un avvocato che conosce bene la legge e ciò che non va fatto". Lo scorso 16 aprile all’attaccante era stato notificato un avviso. Il 30enne romano tornerà al Del Duca da ex nel match del primo maggio tra Ascoli e Cosenza.