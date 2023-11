Il progetto. Le scuole al Picchio Village. Duecento alunni al campo

Prosegue a gonfie vele il progetto ‘scuole al Picchio Village’. Un’iniziativa che nell’attuale stagione ha visto complessivamente la partecipazione di circa seicento studenti degli istituti del territorio. Ieri mattina è andato in scena il quarto appuntamento con 220 alunni dell’Isc Malaspina e della scuola secondaria di primo grado di Amandola, Montefortino e Santa Vittoria in Matenano. I piccoli tifosi bianconeri hanno fatto il loro ingresso nel quartier generale bianconero sulle note dell’inno ‘Ascoli sei grande’. Dopo aver preso posto sui cuscini, posizionati all’interno del campo centrale in erba sintetica, i graditi ospiti hanno ricevuto il saluto del tecnico Castori prima e del direttore generale Verdone. Presenti anche alcuni elementi della prima squadra come Falzerano e Caligara che si sono intrattenuti a lungo con gli alunni per rispondere a domande, curiosità e firmare gli autografi. Una merenda poi l’abbraccio collettivo con Picus, la mascotte, che si è prestata alle classiche foto di rito. Nella seconda parte della mattinata gli alunni hanno potuto assistere all’allenamento della squadra e farsi autografare indumenti, fogli e diari da Mendes, Quaranta, Adjapong, D’Uffizi e Masini. La scolaresca infine ha ricevuto un tagliando da convertire in biglietto omaggio per il match di sabato 9 dicembre, quando al Del Duca arriverà lo Spezia (avvio alle 14), e un buono sconto spendibile allo store di via Cairoli.

mas.mar.