Il Rimini rischia due punti di penalità in classifica

Guai in arrivo per il Rimini che rischia due punti di penalizzazione in classifica. Il procuratore federale, su segnalazione della Covisoc, ha deciso di deferire al Tribunale federale nazionale (sezione disciplinare) il club biancorosso e altre tre società di serie C: Novara, Taranto e Turris.

Nel caso specifico al Rimini e alla presidente Stefania Di Salvo, rappresentante legale della società al momento dei fatti contestati, sono stati deferiti per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre, entro il termine del 16 dicembre 2024.

"La presidente del Rimini Fc Stefania Di Salvo – si legge nella nota ufficiale del club – precisa che tutti i fondi necessari per gli stipendi di settembre e ottobre sono stati regolarmente inviati nei tempi previsti all’istituto bancario. La società si è già mossa per produrre alla procura federale la memoria con la conferma dell’istituto bancario confidando nel buon esito del chiarimento".