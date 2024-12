Il Sestri Levante crede nella rimonta:: "Pronti a combattere"

Il Sestri Levante non ha alcuna intenzione di gettare la spugna prima del tempo. Nella prima parte del campionato la formazione ligure ha patito qualche sofferenza di troppo, ma nel decisivo girone di ritorno i rossoblù si sono detti pronti a lottare in ogni maniera possibile per centrare il mantenimento della categoria.

"Dovremo fare molto di più per conquistare la salvezza – commenta il presidente Stefano Risaliti –, ma abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Ci avevano dato per spacciati. Mi dispiace per chi aveva preparato il funerale, ma siamo ancora qui e pronti a combattere. Sono abituato a lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima gara.

Avevo scelto io il tecnico Andrea Scotto per costruire quasi da zero la squadra della seconda stagione tra i professionisti. Eravamo ben consci che la partenza sarebbe stata in salita e abbiamo deciso di dargli il tempo per sistemare le cose. Purtroppo le settimane e poi i mesi sono passati senza che si vedessero miglioramenti. Longo ha dimostrato di avere idee che coincidono con le nostre".