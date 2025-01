Il tandem. Corazza-Forte verso la conferma

Di Carlo e i suoi uomini stavolta non potranno sbagliare. La sfida interna contro il Milan Futuro di domenica (avvio programmato alle 12.30) metterà sul piatto un’occasione imperdibile per provare a dimenticare subito il passo falso commesso contro la capolista Entella (0-1). Nel match con i liguri l’Ascoli è uscito a testa alta, ma raccogliendo di fatto zero punti. L’inizio di questo 2025 ha riservato ai bianconeri una partenza in salita visto il pareggio sofferto con la Pianese (1-1) che, in questo momento, risulta essere l’unico esito positivo fatto registrare. Il ritmo portato avanti dal timoniere del Picchio è senza ombra di dubbio deludente dalla ripresa del campionato e soprattutto dopo l’interruzione della lunga serie di risultati utili consecutivi che avevano permesso alla squadra di risollevarsi dalla preoccupante posizione di classifica maturata dalla fine di settembre in poi. A livello di rendimento i bianconeri hanno avuto un’involuzione anche dal punto di vista realizzativo con soli due gol all’attivo dall’inizio del girone di ritorno, mentre dietro sono state tre le reti incassate negli incontri disputati. Una a partita. La gara contro i rossoneri sarà quindi uno snodo cruciale per spazzare subito via i malumori e rialzarsi di slancio. Non riuscire a centrare i tre punti neanche nella seconda di due partite al Del Duca consecutive potrebbe aprire un nuovo momento di difficoltà che non agevolerebbe il club a lanciare la sua rincorsa in questa seconda e decisiva parte del campionato. Nella preparazione portata avanti dal gruppo tecnico e giocatori restano focalizzati sul prossimo avversario di turno. Difficilmente Di Carlo potrebbe rinunciare al tandem d’attacco Corazza-Forte che ha fatto molto bene contro l’Entella, seppur non riuscendo a trovare la via del gol. Alle loro spalle si va verso la riconferma di un giocatore ritrovato come Tremolada. Il trequartista, gara dopo gara, è tornato a dimostrare di saper illuminare i terminali offensivi con giocate di qualità e una preziosa visione di gioco. Qualche problemino invece ci sarà a centrocampo dove, senza nuove risorse, l’Ascoli tornerà a schierare un terzetto poco abile nel fare interdizione e recuperare palloni dai piedi degli avversari. Il vero ballottaggio infine sarà al centro della difesa. Qui il rientro di Gagliolo permetterà di ritrovare un elemento di esperienza. Al suo fianco però il ballottaggio riguarderà Piermarini, Menna e Curado. Tutti e tre in lizza per una maglia dal primo minuto.

mas.mar.