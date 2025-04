Salvezza, l’Ascoli sfida il passato. Ecco l’ex centrocampista Fontana

L’Ascoli sfida il suo ex centrocampista e capitano Fontana per cercare di compiere il passo decisivo verso il matematico mantenimento della categoria. La gara di domani in casa di un Gubbio (avvio alle ore 17.30) in buona salute potrebbe consentire al Picchio di giocarsi la chance giusta per tornare a rialzare la testa dopo qualche prova poco soddisfacente. L’ultima uscita ha visto i bianconeri guidati da Mimmo Di Carlo resistere e portare via un buon punto nell’incontro casalingo contro una Vis Pesaro decisamente superiore a livello di gioco e ben capace di confermare il suo quinto posto condito dagli attuali 56 punti in classifica. I rossoblù, oggi giunti a quota 44, scenderanno in campo forti delle 6 lunghezze di vantaggio vantate sul Picchio (38). Nelle recenti 5 partite i lupi si sono elevati ulteriormente ottenendo 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

L’ultimo successo strappato in trasferta nello scontro diretto col Carpi (0-2) ha permesso di rimettersi subito in moto dopo il ko interno con l’Entella (0-2). In precedenza il Gubbio però aveva saputo mettere sotto anche Pianese (1-0) e Rimini (0-1), infilandoci in mezzo il pari di Pesaro (1-1) al cospetto di quella che, come sopra detto, continua a confermarsi una delle migliori formazioni del campionato. La media di 2 punti a partita recentemente portata avanti dagli umbri costituisce esattamente il doppio del ritmo di marcia dell’Ascoli (un punto a gara) che invece tra alti e bassi non ha potuto fare meglio di una vittoria di misura contro l’Arezzo (1-0) nonché dei due seguenti pareggi con Pontedera (1-1) e appunto Vis Pesaro (0-0).

A rovinare un po’ la volata finale del Picchio sarebbero state le due sconfitte incassate con Pineto (0-1) e Campobasso (2-0). Dopo ave sfidato altri ex come Bucchi, Menichini e Stellone, stavolta sarà la volta di una bandiera del Picchio.

Di fronte ai bianconeri infatti ci sarà un grande protagonista della rinascita del club di corso Vittorio Emanuele come Gaetano Fontana. Il 55enne di Catanzaro vanta tante stagioni vissute sotto le cento torri. Grazie al contributo offerto oggi l’ex capitano resta ancora a distanza di tempo nel cuore di tantissimi tifosi grazie alle 126 presenze (tra serie A, B, C1) e la bellezza di 36 reti messe a segno, che per uno abituato a giocare lontano dalla porta come lui costituiscono un bottino davvero importantissimo. Nel duello in programma però Di Carlo proverà a ripetersi dopo la vittoria ottenuta nel corso dell’andata.

Quella ottenuta col Gubbio (1-0 con la sfortunata autorete del difensore Pirrello) dall’attuale timoniere dell’Ascoli resta la prima gioia alla guida del Picchio, dopo otto incontri sofferti e segnati dalle quattro sconfitte consecutive inziali alle quali poi seguirono anche quattro pareggi di fila.

