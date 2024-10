Il tecnico. Amarezza Di Carlo:: "Siamo arrabbiati»

La brutta sconfitta di Terni non ha permesso agli uomini guidati da Di Carlo di progredire rispetto a quanto visto una settimana prima in casa col Pescara. O meglio, qualcosa in più nella fase difensiva era sembrato esserci, seppur soltanto nella prima parte di gara. Quella venuta quasi completamente a mancare però è stata la capacità di creare soluzioni di gioco fino a produrre veri e propri pericoli. "Siamo tutti arrabbiati – ha commentato l’allenatore del Picchio –. Ci dispiace per i nostri tifosi. Abbiamo perso e ce lo siamo meritato. Dobbiamo lavorare di più e con maggior attenzione. Mi è piaciuto il modo in cui siamo partiti. Abbiamo cercato di mantenere un equilibrio facendo appositamente giocare la Ternana. Volevamo che si aprissero un po’ per poi provare a colpire negli spazi. Credo che abbiamo fatto un buon primo tempo a livello difensivo, ma a livello qualitativo non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. In questo è stato molto brava la Ternana a venire in pressing. A fine primo tempo ero contento dello 0-0 per il fatto di non aver preso gol, dato che venivamo da alcune partite in cui dietro si erano commessi degli errori. Nel secondo tempo purtroppo è accaduto tutto ciò che non doveva succedere". Il vantaggio messo a segno da Cianci è stato viziato da una posizione di fuorigioco. Una volta incassato il colpo però l’Ascoli non è riuscito a reagire, confermando le proprie fragilità a livello tecnico e caratteriale. "Il primo gol sarebbe stato sicuramente annullato. Il vantaggio ha dato forza alla Ternana. La seconda rete ci ha tagliato le gambe e da lì in avanti la squadra non mi è piaciuta".

mas. mar.