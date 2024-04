Il tecnico bianconero. Carica Carrera: "Mi aspetto un grande Picchio»

Carrera sfida Bisoli in un duello dove il Picchio si giocherà praticamente tutto. Sono state ore di trepidante attesa quelle che hanno diviso i due tecnici dall’incontro odierno. I bianconeri hanno capito l’impellente urgenza di tornare ad ottenere un successo di vitale importanza per rianimare la corsa salvezza. Dall’altro lato però ci sarà un Modena che al Del Duca proverà a chiudere la pratica prima del tempo. Di certo al fischio d’avvio ci sarà poco da ragionare e tanto da battagliare.

"Che sarà una partita importante lo sappiamo tutti – dichiara Carrera –. Abbiamo lavorato bene per un solo obiettivo: ottenere i 3 punti. Vogliamo fortemente il risultato e conterà solo questo. In campo mi aspetto un grande Ascoli. Andremo avanti col 3-5-2 proseguendo quanto mostrato finora. È difficile capire tatticamente come giocherà il Modena dopo il cambio di allenatore. Anche se Bisoli si conosce. Ci siamo concentrati lavorando principalmente sui nostri principi. Loro hanno giocatori di qualità, ma anche noi possiamo vantare elementi forti, dotati di esperienza, carisma e carattere".

Niente da fare per Botteghin. Doveva essere questa la settimana del suo rientro ma alla fine il brasiliano non ci sarà neanche contro i canarini. In difesa però il tecnico del Picchio potrà recuperare il leader Bellusci dopo la squalifica scontata contro il Cittadella. "Botteghin sta recuperando – prosegue –, ma dovremo ancora vedere tra 7-10 giorni. Bellusci invece è il capitano e resta a mia disposizione. Farò le mie scelte e le scoprirete quando uscirà la formazione". Tra i pali il rebus che ha animato le recenti settimane si risolverà in favore del colombiano Vasquez, schierato titolare da Carrera nelle ultime tre uscite contro Spezia,, Venezia e Cittadella. Davanti si va verso la riconferma della coppia formata da Duris e Rodriguez. Toccherà a loro colpire la retroguardia gialloblù.

"In porta ora la scelta è Vasquez con Viviano che gli farà da chioccia – spiega –. Nestorovski invece è al 70% della condizione. Ci parlerò per capire la sua disponibilità. In questa partita dovremo spingerci oltre i limiti e cercherò di capire chi avrà fame e la giusta cattiveria agonistica. In attacco Duris e Rodriguez stanno affinando la loro intesa imparando i movimenti che le punte devono farre in questo sistema di gioco. Riescono a capire quello che vogliamo e sono certo che sapranno fare del loro meglio in campo. Streng ha grandi doti sia fisiche che tecniche. L’attaccante vive di momenti un pó così e a volte il gol non arriva. Abbiamo fiducia in lui e dovrà continuare a lavorare".