Il tecnico bianconero. "Le vittorie aiutano, sarà una partita dura»

Massimo Carrera ha trovato l’abito giusto per il suo Ascoli. Nella consueta conferenza della vigilia il tecnico bianconero ha confermato di voler andare avanti col 4-2-3-1 già schierato a Busto Arsizio. Questo sarebbe l’assetto che consentirebbe di far esprimere al meglio i vari elementi offensivi presenti in organico. "Le vittorie aiutano – commenta l’allenatore –. In questa settimana abbiamo corretto gli errori commessi col Milan Futuro. Adesso affronteremo la Lucchese che è una squadra rognosa. Sarà una partita dura in cui dovremo cercare di essere bravi nel vincere i duelli e fare meglio durante la fase di impostazione. Sono un avversario che può rendersi pericoloso nelle ripartenze. Hanno dimostrato rapidità e abilità nel gioco sviluppato con gli esterni. Col Rimini sono riusciti a rimontare due gol e questo testimonia il loro carattere. Bisognerà alzare il livello della nostra prestazione sotto vari punti di vista. In questo momento il 4-2-3-1 è il vestito più adatto per sfruttare le qualità dei nostri attaccanti. Tremolada si sta rimettendo fisicamente, dovremo essere bravi a supportarlo".

Anche in difesa probabilmente si proseguirà con la coppia di centrali composta da Menna e Curado. Nella lista dei convocati ci saranno Gagliolo e Quaranta, ma entrambi partiranno inizialmente fuori. "L’unico indisponibile resta Piermarini per una leggera distorsione al ginocchio – spiega –. Saranno invece convocati sia Gagliolo che Quaranta. I due mediani Varone e Bertini stanno crescendo, ma dobbiamo migliorare in fase di possesso. Nel girone B è ancora presto per stabilire una graduatoria. Preferisco guardare solo in casa mia".

La Lucchese dovrà fare a meno del proprio timoniere Giorgio Gorgone, squalificato a seguito delle proteste avanzate per un rigore non concesso nel match col Rimini. Al suo posto in panchina ci sarà il vice Testini. "Va confermato l’atteggiamento avuto per tutta la partita – sostiene Gorgone . Ad Ascoli contro una squadra sulla carta più forte del Rimini servirà tanto sacrificio. Devo dire che siamo abituati a soffrire e mi piace come stiamo affrontando le gare. Mancheranno Costantino, Fazzi e Giacchino, ma possiamo ritrovare Catanese. Davanti ho varie soluzioni. Sasanelli ha l’energia giusta, ma ho visto molto bene Fedato che si allena sempre con grande impegno. Poi ci sono anche Magnaghi e Selvini. Non è escluso che vengano affiancati giocatori con caratteristiche diverse". In difesa i toscani dovranno rinunciare a Fazzi, elemento finora sempre sceso in campo nella formazione titolare.

mas.mar.