Il tecnico. Castori: "I punti adesso valgono doppio»

Castori e i suoi si preparano ad affrontare la sfida che potrebbe indirizzare il cammino del Picchio in questa rovente lotta per non retrocedere. Inutile ribadire la ben nota portata dello scontro diretto con la Feralpisalò di oggi che l’Ascoli dovrà assolutamente cercare di vincere senza se e senza ma. "Questo sarà uno scontro diretto e i punti ora valgono doppio, ma il campionato non finisce qui – commenta Castori –. Chiaramente sarà un passaggio delicato e importante, ma ci sono anche altre partite. Conosciamo l’importanza che riveste l’incontro e dobbiamo per forza portare a casa il risultato. Aver già giocato con le big del campionato non vuol dire che ora sarà più semplice affrontare le altre. Sappiamo l’importanza delle gare ancora da disputare. Siamo fiduciosi e consapevoli di poter fare bene con tutte".

Di fronte ai bianconeri ci sarà un avversario altrettanto deciso nel fare propria l’intera posta in palio. Lo stesso Zaffaroni si è detto pronto a schierare una squadra aggressiva e determinata.

"Tutte le partite si basano su intensità, agonismo, corsa, tecnica e tattica – prosegue –. Essendo uno scontro diretto questi aspetti acquisiscono maggiore importanza, sono d’accordo con quanto detto dal loro tecnico. Il rientro di Valzania ci permetterà di recuperare un giocatore importante ampliando il ventaglio delle soluzioni. I ballottaggi sono un fattore positivo, soprattutto nel momento in cui qualche giocatore ha recuperato. Questo mi lascia ben sperare visto che abbiamo 3 gare in 8 giorni e avremo bisogno di poter contare più soluzioni possibili".

L’ennesima assenza di Nestorovski non consentirà tante opzioni in attacco. Qui il reparto si affiderà al fiuto del gol finora mostrato da Mendes. Il portoghese ha ancora qualche lieve fastidio alla caviglia e alla spalla, ma riuscirà ugualmente a scendere in campo dal primo minuto. Una delle situazioni sulle quali la squadra ha maggiormente lavorato in settimana resta quelle legata alle palle inattive. "Mendes ha recuperato e per noi è molto importante. Nestorovski invece no. Aspettiamo che torni a pieno regime poi lo avremo a disposizione. In settimana lavoriamo molto sulle palle inattive, ma questo discorso mette in allerta i nostri avversari. Siamo arrivati di fronte ad un appuntamento da vita o morte e ribadisco che sarà importante fare risultato a prescindere da come arriveranno i gol. Le valutazioni sul turnover le faremo soltanto dopo questo incontro".

