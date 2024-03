Il tecnico. Castori: "Non vedo l’ora di tornare in campo»

Castori e i suoi uomini sono pronti per la battaglia calcistica che si consumerà oggi pomeriggio (avvio alle 16.15) contro la Reggiana. La vittoria dell’Ascoli sarà fondamentale per accorciare in classifica proprio sui granata. Il timoniere del Picchio tornerà a guidare i suoi dalla panchina dopo la squalifica scontata contro il Brescia. "Non vedo l’ora di tornare in campo dopo il turno di stop per affrontare questo importante scontro diretto con la Reggiana – commenta il tecnico –. Vogliamo capitalizzarlo al massimo per portare a casa una vittoria che ci serve come il pane. La squadra è in condizione e serena".

"L’Ascoli non tradisce. In casa c’è sempre qualcosa che si mette di traverso, speriamo che stavolta tutto giri nel verso giusto. Noi abbiamo fatto dei passi avanti ed è stato dato poco peso alla vittoria fatta in casa della Feralpisaló. Quella era una partita difficilissima. Non andava sminuita come qualcuno ha fatto. Quel match non poteva essere sbagliato e ci siamo riusciti. Col Brescia abbiamo giocato molto meglio, ma purtroppo non è arrivato il meritato successo. C’era un rigore grosso come una casa per noi. Visto che piangono tutti è giusto sottolinearlo".

Nel recente periodo i bianconeri sono tornati a mostrare una certa solidità difensiva, mentre davanti si continua a fare fatica nel trovare la via del gol. Oltre al capocannoniere Mendes gli altri attaccanti non si stanno rendendo incisivi sotto porta. "In difesa speriamo di continuare così – prosegue -, con questa compattezza".

"Se davanti – spiega ancora il tecnico bianconero – invece abbiamo dei problemi dobbiamo trovare delle soluzioni. Nessuno vieta a difensori e centrocampisti di andare in gol. La Reggiana è forte in tutti i reparti, soprattutto in attacco. Vantano nomi come Gondo, Pettinari, Antiste, Girma, Varela, Portanova, Melegoni. Sono solidi e ben allenati. Hanno qualità e giocatori importanti. Nesta sta facendo un ottimo lavoro". Nella lista dei convocati diramata non ci sono novità positive dall’infermeria. Si attende ancora il rientro di Nestorovski, mentre Caligara sembra ancora lontano dalla miglior condizione. "Sarà il campo a dire quando Nestorovski potrà giocare. Caligara è un giocatore che è stato fermo e ha bisogno di continuità. Deve essere bravo lui a sfruttare al massimo il minutaggio che gli sarà concesso. La gestione dei giocatori che sono stati fermi va inquadrata in una frazione di gara. Vale per lui e per altri. Tanti diffidati? Pensiamo a fare risultato. Non si può andare forte pensando di dover andare piano, poi se scatteranno le squalifiche ci penseremo".

