Il tecnico D’Angelo: "Dovremo essere molto attenti"

Lo Spezia al Del Duca cercherà di invertire la propria rotta dopo un avvio drammatico di campionato che sta vedendo inaspettatamente i liguri relegati in piena lotta per non retrocedere. Con la guida del nuovo tecnico D’Angelo il club spera di risollevarsi quanto prima. "L’Ascoli è una squadra abituata a questa categoria – commenta l’allenatore -, con giocatori che l’hanno fatta per molto tempo. Dovremo fare una partita di grandissima attenzione".

"Dobbiamo essere realisti – continua il tecnico – quello che determina la classifica sono i risultati e la classifica al momento è negativa. Probabilmente non siamo forti quanto crediamo. Bisogna cercare di giocare per mangiare ogni zona del campo e in ogni secondo. Bisogna lavorare tanto senza pensare a quello che è stato. La realtà dice che dobbiamo giocare con un’idea diversa. Sappiamo che dobbiamo fare più punti possibile e farlo sempre". Nell’ultimo turno disputato lo Spezia è uscito sconfitto col Parma (0-1) soltanto a causa dello sfortunato autogol di Moutinho, incassato a recupero inoltrato. "La settimana qualche scoria l’ha lasciata, specie nei primi giorni – prosegue -, ma allo stesso tempo negli allenamenti siamo scesi in campo con la giusta mentalità.

Per fare risultato ad Ascoli e nelle altre partite serve questo. Le prestazioni sono state buone anche se non abbiamo raccolto il risultato. Vuol dire che dobbiamo fare meglio, l’idea è quella e non appellarsi a situazioni di sfortuna. Noi dobbiamo impegnarci, come stiamo facendo e fare di più per ottenere punti. È un po’ di tempo che vedo il gruppo ogni giorno, cerco di motivarli e loro cercano di farsi trovare pronti. Ho avuto ottime risposte, si sono messi tutti a disposizione e la testimonianza sono le due partite giocate bene, specie con il Parma. Ora manca lo step di fare punti e vincere le partite. È uno sport di gruppo, c’è bisogno di tutti". In vista dello scontro salvezza di domani lo Spezia potrà recuperare qualche elemento importante. A centrocampo l’uomo di punta resta sempre Kouda, giocatore di livello corteggiato anche da molte altre società. "Antonucci è perfettamente recuperato – spiega -. Kouda può giocare in tanti ruoli, è molto giovane ed è una cosa positiva. Crescendo si stabilizzerà. Zurkowski è un giocatore molto forte e lo ha dimostrato. In porta le scelte sono determinate dal campo. Zoet sta bene fisicamente e mentalmente. Dragowski ha ancora dolore alla schiena".

