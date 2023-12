Il tecnico. "Serviranno gambe ma soprattutto testa»

Il Picchio di Castori è pronto per la delicata sfida con lo Spezia. Messa alle spalle la cocente sconfitta di Venezia, i bianconeri oggi proveranno a rialzarsi facendosi forti grazie alla spinta del pubblico amico. In settimana sono stati ben seicento i tifosi che avevano deciso di raggiungere il centro sportivo per rinnovare la vicinanza alla squadra e chiedere di dare tutto in campo. "Non avevo dubbi – commenta il tecnico bianconero –, conosco bene la nostra tifoseria. È stata l’ennesima dimostrazione di amore. Loro ci hanno testimoniato tutta la loro sofferenza che è anche la nostra. Dobbiamo dare l’anima e il cuore per uscire da una situazione delicata senza però fare drammi".

"La salvezza – ha proseguito il mister – è un obiettivo a medio-lungo termine all’interno di un percorso di crescita. Il tempo gioca a nostro favore. Non siamo ancora al top della condizione ma ci stiamo arrivando. Tutti i ragazzi di fronte ai nostri tifosi hanno garantito massimo impegno per il prosieguo del campionato facendo un passo avanti. È stato un gesto responsabile e spontaneo".

Al di là del valore dell’avversario e delle tante assenze che continuano a creare diversi problemi, l’Ascoli dovrà cercare di spezzare il digiuno e centrare il ritorno alla vittoria.

"Lo Spezia è un avversario forte – prosegue -, giocava in A fino all’anno scorso. Abbiamo massimo rispetto, sarà una gara difficile. Serviranno gambe ma soprattutto testa. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e crescere come squadra, crearci un’identità e una condizione atletica così forte da poter fronteggiare ogni tipo di avversario. Sappiamo bene che dovremo andare forte e fare tutto al massimo per 90’".

Tra le note positive ci sarà il rientro in difesa di Bellusci. "Ha recuperato ed è una bella notizia. Falzerano invece non è ancora pronto. Milanese è un centrocampista di movimento e dinamico, mentre Masini è più brevilineo e rapido. Adjapong può fare benissimo il quinto di fascia come Bayeye, vediamo domani chi giocherà". A dividere il Picchio dalla fine del girone d’andata saranno 4 gare, di cui 3 in casa, da sfruttare appieno per avvicinarsi più possibile alla soglia dei 20 punti, quota in grado di rendere meno complicata la seconda parte del cammino. Poi chiaramente, come annunciato, la società non si farà trovare impreparata al mercato invernale. "Io vorrei vincerle tutte. Di certo ottenere 20 punti al termine del girone d’andata sarebbe un buon bottino ma non mi piace fare tabelle, porta pure male".

mas.mar.