Il Venezia riparte dopo il test in Germania

Nella lotta per la vetta della classifica il Venezia si prepara a tornare in campo per cercare di colmare il divario dalla capolista Parma. Nonostante l’ottimo girone d’andata i lagunari hanno chiuso la prima metà del proprio cammino con sei punti di ritardo dalla prima della classe. I veneti in vista della ripresa del campionato hanno disputato un test contro il Bayer Leverkusen, perso 4-1. "Ho visto la squadra molto bene- ha sostenuto il tecnico Vanoli -, venivamo da tre giorni carichi di lavoro e affrontavamo la prima in classifica della Bundesliga. Jajalo ha fatto 45’, Svoboda 70’. Dobbiamo capire cosa vuol dire essere umili. Se questi giocatori vogliono arrivare in alto serve questo spirito. Ho avuto risposte molto positive. Sono contento. Subiamo troppo sulle palle inattive, ci sono tante cose belle ma anche da migliorare. Ora ci riposiamo e poi testa alla Sampdoria. Viviamo un sogno crescendo di giorno in giorno. Ho detto ai ragazzi che dalla prima di ritorno c’è una pagina vuota".