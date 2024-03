In casa Lecco è ancora il caos totale

Caos totale in casa Lecco. Il prossimo avversario dell’Ascoli prova a ricompattarsi dopo le accuse del patron Di Nunno che indubbiamente ha scosso spogliatoio e ambiente. La stessa Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sulle dichiarazioni del presidente del Lecco. Nel frattempo la squadra sta cercando di fare quadrato con il tecnico Aglietti, guidò l’Ascoli nella stagione 2016-17. L’obiettivo è sfoderare una prova d’orgoglio cercando di portare a casa un risultato positivo che possa in qualche modo riaccendere le residue speranze di salvezza. I lombardi si presenteranno in campo al Del Duca contando su quasi tutti gli elementi di punta. Nel frattempo impazzano le voci di una possibile cessione della società. La Brera Holdings, società quotata al Nasdaq con sede legale a Dublino e sede operativa a Milano, sarebbe il gruppo rappresentato in Italia dall’imprenditore Gianluigi Viganò che da alcuni mesi ha puntato i fari sul Lecco. Lunedì scorso c’è stato un incontro con un rappresentante dell’area amministrativa della società bluceleste.