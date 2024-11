In trasferta. Allo stadio Sanna arbitrerà Di Francesco

Torres-Ascoli sarà diretta dall’arbitro Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Nel match in programma domenica alle ore 15 allo stadio Sanna di Sassari, il fischietto laziale vanterà l’ausilio degli assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Luca Capriuolo di Bari. Quarto ufficiale Mirko Pelaia di Pavia. Finora Di Francesco non ha mai incrociato la strada del Picchio, mentre ha diretto due volte la formazione sarda. Il bilancio con i rossoblù è di una vittoria in campionato contro la Lucchese e una sconfitta col Pineto nella Coppa Italia di serie D. Queste le altre designazioni del 17esimo turno: Arezzo-Virtus Entella (Pezzopane dell’Aquila), Campobasso-Rimini (Catanzaro di Catanzaro), Gubbio-Pescara (Mastrodomenico di Matera), Legnago Salus-Carpi (Toro di Catania), Pineto-Pianese (Maccorin di Pordenone), Pontedera-Spal (Milone di Taurianova), Sestri Levante-Perugia (Dorillo di Torino), Ternana-Milan Futuro (Lovison di Padova), Vis Pesaro-Lucchese (Rispoli di Locri).