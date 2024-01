In trasferta. Iniziata la vendita per il settore ospiti

Nella giornata di ieri il Como ha comunicato l’apertura ufficiale della prevendita dei biglietti per assistere al match che sabato, con avvio alle 14, vedrà l’Ascoli di scena al Sinigaglia. I bianconeri di Castori in casa di una delle pretendenti per la promozione diretta cercheranno nuovamente di strappare un altro risultato positivo che consentirebbe di veder allungata la striscia di risultati utili consecutivi. Il prezzo dei tagliandi per il settore ospiti, che prevede una capienza 500 posti, sarà di 21 euro più diritti di prevendita se l’acquisto verrà effettuato online. Il costo invece sarà di 23 euro (sempre più prevendita) se acquistato presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Non sarà permesso il cambio di nominativo e il settore ospiti non è in grado di ospitare persone con disabilità motorie. Per i sostenitori del Picchio sarà messo a disposizione un parcheggio gratuito con servizio bus navetta previsto sia prima che dopo la gara.