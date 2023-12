Ingaggi e futuro: come sono messi gli avversari

Ci sarà anche Philip Platek, presidente dello Spezia, ad assistere dalla tribuna dello stadio Del Duca al delicatissimo scontro salvezza con l’Ascoli. La permanenza dopo il confronto in casa del Picchio lo vedrà impegnato nel definire il prossimo futuro del club ligure sul fronte economico e su quello tecnico. In primis si cercherà di strutturare il mercato di gennaio riducendo il monte ingaggi di circa 1,5 milioni di euro. Vari i giocatori in partenza come Ekdal che ha mercato e potrebbe tornare in Svezia. Possibile cessione anche per Moutinho, mentre resteranno i vari giovani come Cipot, Corradini e Candelari. Pronto a lasciare La Spezia anche Amian che piace al Montpellier. In entrata invece si cerca di potenziare l’attacco con Puscas del Genoa. Contro l’Ascoli il tecnico D’Angelo potrà recuperare l’ex Cassata dopo il turno di squalifica scontato. Verso il rientro anche il portiere Dragowski e il difensore Bertola. Ancora out Reca, Hristov e Wisniewski.