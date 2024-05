Iniziano i playoff con Palermo-Samp e Catanzaro-Brescia

Tutto pronto per i playoff di serie B che prenderanno il via venerdì con Palermo-Sampdoria per proseguire sabato con Catanzaro-Brescia. Le vincenti delle due sfide affronteranno in semifinale Venezia e Cremonese, che saltano il primo turno in virtù del miglior piazzamento in classifica. Si parte col 1° turno in gara unica: venerdì 17 andrà in scena Palermo-Sampdoria, mentre sabato 18 sarà la volta di Catanzaro-Brescia. Le vincitrici affronteranno, rispettivamente, Venezia e Cremonese nelle semifinali. Finale d’andata il 30 maggio, ritorno il 2 giugno.

Questo è il programma: 1° turno. Venerdì 17 maggio, ore 20.30: Palermo (6°) - Sampdoria (7°); Sabato 18 maggio, ore 20.30: Catanzaro (5°) - Brescia (8°). Semifinali. Lunedì 20 maggio, ore 20.30: andata vincente Palermo/Sampdoria contro Venezia (3°); Venerdì 24 maggio, ore 20.30 ritorno: Venezia contro vincente Palermo/Sampdoria. Martedì 21 maggio, ore 20.30: andata vincente Catanzaro/Brescia contro Cremonese (4°); Sabato 25 maggio, ore 20.30 ritorno: Cremonese contro vincente Catanzaro/Brescia.