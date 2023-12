Intanto continua la crisi profonda per il Bari

Momento no del Bari. Questa doveva essere la stagione della riscossa e invece nulla sta girando come si sperava. A parlare della deludente prima parte del cammino è stato il presidente Luigi De Laurentiis. "Abbiamo vari giocatori che non stanno dando le risposte che ci si attendevano – spiega il patron -. Diaw l’anno scorso ha fatto 35 partite, quest’anno sta avendo problemi fisici. Ménez si è fatto male subito, poi è stata la volta di Maiello. L’inizio è stato difficile. C’è stato il cambio di allenatore. Probabilmente la delusione dello scorso anno si era insinuata nei giocatori e nel mister. Abbiamo cambiato in corso d’opera. Ci può stare che qualcuno non renda". Inevitabile raddrizzare la rotta nel prossimo mercato. "Dopo queste due partite tireremo una linea e vedremo quello che c’è da fare – aggiunge il diesse Ciro Polito -. Sicuramente non resteremo a dormire. Coglieremo ogni occasione per cambiare un po’ il vento di questa squadra e di questa città".