La campagna di prevenzione contro il tumore al seno

Lega B e Komen Italia insieme per la prevenzione dei tumori del seno con la collaborazione del Ministero della Cultura e il patrocinio della fondazione Pubblicità Progresso. Al via il progetto ‘La Prevenzione è il nostro Capolavoro’, nato per sensibilizzare verso la cura della propria salute e l’adozione di stili di vita sani. Durante l’11esima giornata di campionato, il direttivo della cadetteria si farà promotore della campagna con una serie di attività quali grafiche tv e social, videospot e messaggio speaker negli stadi. In particolare, le società scenderanno in campo indossando l’iconico fiocco rosa, simbolo dell’iniziativa e di tutte le donne. "La salute femminile rappresenta un tema di primaria importanza per la Lega B – dichiara il presidente Mauro Balata –, desideriamo continuare ad adoperarci a fondo affinché si possa garantire tutela e sicurezza. In tal modo possiamo dare ulteriore impulso all’attenzione verso l’universo femminile che abbiamo avviato dall’inizio della stagione sportiva".