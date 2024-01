La designazione. Sabato arbitra. Collu di Cagliari: due precedenti

Como-Ascoli sarà diretta da Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Il fischietto isolano nel match in programma sabato con avvio alle 14 al Sinigaglia potrà vantare l’ausilio degli assistenti Salvatore Affatato di Verbano-Cusio-Ossola e Antonio Severino di Campobasso. Quarto uomo ufficiale Emanuele Ceriello di Chiari. In sala var invece vedremo all’opera Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta con Oreste Muto di Torre Annunziata a supporto. Due i precedenti che hanno visto l’Ascoli incrociare la strada di Collu. Entrambi relativi alla stagione in corso e tra le mura amiche. Il primo risale all’incontro del 29 agosto quando il Picchio, in quel momento allenato da Viali, riuscì a centrare il suo primo successo nel confronto interno con la Feralpisalò per 3-0. A permettere di portare a casa i tre punti furono Mendes, autore di una doppietta, e Rodriguez. Il secondo invece vide l’Ascoli buttare al vento la possibile vittoria sulla Sampdoria con quell’amaro 1-1.