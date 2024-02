La designazione. Sabato arbitra. Marcenaro

Feralpisalò-Ascoli sarà diretta da Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Il fischietto ligure, nel match programmato sabato al Garilli di Piacenza con avvio alle 14, potrà vantare l’ausilio degli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Davide Moro di Schio. Quarto ufficiale Gabriele Totaro di Lecce. In sala var (on-site) invece vedremo all’opera Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco con Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. Tre i precedenti in equilibrio fatti registrare da Marcenaro con l’Ascoli: un successo, un pareggio e una sconfitta. Due stagioni fa (18 aprile 2022) i bianconeri di Sottil passarono per 1-0 al Tardini contro il Parma grazie al gol messo a segno da Bidaoui. In precedenza l’Ascoli uscì da Pisa con un punto (1-1) nel match del primo novembre 2021. L’ultimo invece resta il ko incassato al Del Duca (1-0) col Perugia il 5 febbraio 2022.