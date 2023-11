La difesa ora è da brividi: troppe assenze, escono i limiti

Ora è tutto più difficile, ma lo è specialmente perché sta emergendo una situazione drammatica nella costruzione della squadra. Quaranta è l’unico centrale disponibile, proprio lui che ha vissuto l’ennesima estate da "inadatto" (a parole) e pronto ad emigrare da qualsiasi parte piuttosto che sul prato del Del Duca. Dimostrando il contrario. Non prendeteci per folli, ma non vediamo grande differenza tra l’esaltante vittoria di Lecco e la deprimente sconfitta del San Nicola. Un episodio a favore in meno, uno negativo in più. Un gol fatto, quando serviva, un gol non fatto, quando c’è stata l’occasione. Attenzione, la serie B in genere aspetta mesi prima di sentenziare, ma a questo punto la società, l’allenatore, molto prima che squadra ed ambiente, devono rispondere presente per cambiare la rotta.